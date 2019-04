CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR REAL MADRID MODRIC - Milan Skriniar, anche in questa stagione, si sta confermando come uno dei migliori difensori centrali del campionato italiano, ma non solo. Da tempo, il suo nome è accostato a diversi top club europei, come il Barcellona e diverse società della Premier League. Ma anche il Real Madrid sarebbe pronto a fare follie per 'regalarlo' all'allenatore Zinedine Zidane.

La posizione diè in bilico, col francese che potrebbe anche lasciare la squadra castigliana. E, secondo 'Don Balon', il presidente Florentinosarebbe pronto a proporre uno scambio all'Inter per avere il 24enne calciatore slovacco. La chiave sarebbe rappresentata da quel Luka, già vicino al club nerazzurro nell'estate del 2018. L'intenzione del Real sarebbe quella di offrire al direttore generale Beppeil cartellino del 34enne regista croato e un conguaglio di 20 milioni di euro. Un'operazione decisamente di difficile realizzazione allo stato attuale.