Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>AJAX JUVENTUS BENTANCUR TAGLIAFICO / Episodio dubbio nell'area dell'ad inizio di secondo tempo: su un cross Tagliafico ha fermato l'inserimento dipoggiando una mano sulla spalla del centrocampista della. Proteste bianconero ma il direttore di gara fa proseguire e la Var non interviene per far rivedere all'arbitro la decisione. Il punteggio resta sull'1-1.