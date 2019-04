AJAX JUVENTUS TIFOSI / Sono stati subito rimpatriati i 120 tifosi bianconeri fermati poco prima di Ajax-Juventus.

I supporters erano in possesso di oggetti pericolosi e non idonei per entrare allo stadio. Le autorità olandesi hanno optato per il rilascio, ma con foglio di via immediato per il ritorno a Torino.