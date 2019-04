CALCIOMERCATO MILAN AJAX-JUVE NERES LIVERPOOL EVERTON - Aumenta la concorrenza per David Neres. Il gioiello dell'Ajax, in gol in questi minuti nell'andata dei quarti di finale di Champions League contro la Juventus, è uno degli osservatori speciali in campo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui