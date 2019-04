AJAX JUVENTUS RONALDO MATUIDI / Non era facile e dopo 40 minuti di gioco si è avuta la conferma: la Juventus soffre contro l'Ajax anche se prova a rendersi pericolosa in contropiede.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I Lancieri hanno creato diverse occasioni e i bianconeri soffrono il palleggio olandese così intorno al 40' del primo tempoha espresso il suo malcontento: arrabbiatura per CR7 contro Matuidi colpevole di non essere andato in pressing sui calciatori avversari.