CALCIOMERCATO MILAN EVERTON MANCHESTER CITY GREMIO / Il Milan prova a forzare i tempi per Everton.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'esterno offensivo brasiliano delè attenzionato da tempo dai rossoneri esi sta muovendo in prima persona per tentare il colpo, ma il Diavolo deve fare attenzione. Secondo il 'Sun', ilè a sua volta fortemente interessato all'attaccante ed è pronto a sfidare apertamente il Milan per accaparrarselo.