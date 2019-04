AJAX-JUVENTUS I VOTI DEL PRIMO TEMPO/ L’Ajax ci mette qualche minuti ad ingranare ma pressando alta non fa uscire la Juventus. Gli olandesi nello stretto con la palla al piede mostrano tutte le loro qualità. Ziyech e Tadic si intendono e si trovano a memoria nell’area avversaria. La Juventus se riparte in velocità e con pochi tocchi trova gli spazi giusti. Pjanic ci mette un po’ a carburare, Cancelo trabella ma nell’unica azione in cui anticipa tutti apre un cross perfetto che Ronaldo mette in rete.

AJAX

Onana – 5,5

Veltman – 6

De Light – 6,5

Blind -6

Tagliafico- 6

Schone – 6

De Jong – 6,5

Ziyech- 6,5

Van de Beek - 6

Neres- 6

Tadic – 6,5

All. ten Hag – 6,5

JUVENTUS

Szczesny- 6

Cancelo - 6

Rugani – 6,5

Bonucci- 6

Alex Sandro - 6

Bentancur - 6

Pjanic - 6

Matuidi- 6

Bernardeschi- 6,5

Mandzukic - 6

Ronaldo – 6,5

All. Allegri- 6

Arbitro Del Cerro - 6

TABELLINO

AJAX-JUVENTUS:0-1

AJAX(4-2-3-1): Onana; Veltman, De Light, Blind, Tagliafico; Schone , De Jong,; Ziyech, Van de Beek,Neres; Tadic. A disp.: Varela, Kristensens, Sikgraven, Huntelaar, Magallan, Dolberg, Ekkelenkamp. All. ten Hag.

JUVENTUS(4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. A disp.: Perin, De Sciglio, Spinazzola, Khedira, Dybala, Douglas Costa, Kean. All. Allegri.

Marcatori: 45’Ronaldo (J)

Arbitro: Del Cerro (SP)

Ammoniti: 41’ Tagliafico (A)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui