p>VIDEO ARSENAL NAPOLI RIFINITURA / Ultimo allenamento delprima della gara contro l'di domani sera, andata dei quarti di finale di Europa League: rifinitura all'Emirates Stadium per gli azzurri con Ancelotti chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione che si concentrano soprattutto sulla coppia di attacco. Il tecnico in conferenza stampa non ha escluso una sorpresa con l'utilizzo di Ounas dal primo minuto: soltanto pretattica o realtà? La risposta arriverà soltanto domani in prossimità del fischio d'inizio.

