AJAX JUVENTUS NEDVED CRISTIANO RONALDO / Juventus pronta a dare il massimo contro l'Ajax, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Pavel Nedved, vicepresidente bianconero, a 'Sky Sport' esprime la carica di tutto l'ambiente. "E' bello vivere queste partite, siamo in grande attesa e speriamo di fare una grande gara - ha dichiarato - Speriamo vada meglio rispetto a Madrid, vogliamo un risultato positivo ma non sarà facile. L'Ajax è una squadra che concede tanto, ma crea tanto.

Sueravamo preoccupati che non ce la facesse, con gli infortuni muscolari bisogna sempre andare cauti. Ma lui non è umano ed è riuscito a farcela, vive il calcio ogni giorno e si prepara in maniera maniacale. Come me? Assolutamente vero (ride, ndr). Non avrà problemi nel calciare come al solito, anche le punizioni dalla lunga distanza. In allenamento le ha calciate e da lì abbiamo capito che ce l'avrebbe fatta. L'assenza dipesa, sta disputando la sua miglior stagione. Ma non dobbiamo cercare alibi, abbiamo tanti giocatori forti che daranno il massimo.? Mi aspetto ancora tanti miglioramenti da lui, è cresciuto in mentalità dentro e fuori dal campo ma ha ancora dei margini molto grandi".