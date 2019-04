Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>MANCHESTER UNITED BARCELLONA MOURINHO / Gaffe prima dia, gara valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League: nella distinta presentata poco prima del match, come allenatore dei 'Red Devils' compariva il nome di Josè, ex manager del club inglese. Un 'ritorno' in panchina soltanto virtuale per lo 'Special One' che invece nei mesi scorsi è stato sostituito dache si è conquistato il diritto di guidare la formazione dello United anche nei prossimi tre anni.