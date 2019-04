AJAX JUVENTUS VAN DER SAAR / A pochi minuti da Ajax-Juventus, il direttore generale dei Lancieri ed ex bianconero Edwin van der Sar ha parlato a 'Sky': "La mia emozione è per l'Ajax, è una partita importante. Ho giocato 4 anni con Ronaldo, 2 con la Juventus: speriamo sia una gara bella. Lo spirito dell'Ajax? Per noi è una gara importante, i nostri giocatori sono giovani ma si sono già giocati la coppa Uefa due anni fa.

Difficile giocare con una squadra che ha grande esperienza come lama abbiamo già vinto a Madrid tre settimane fa: la squadra è pronta a dimostrare come l'Ajax gioca a calcio".

CESSIONI - Il dirigente dell'Ajax ha risposto anche alle domande sulle possibili cessioni: oltre a de Jong, già acquistato dal Barcellona, si parla di de Ligt proprio in orbita Juventus. "Questa è la storia dell'Ajax, lo ha già fatto negli anni ''70 e poi con van Basten e ancora nel '95 con noi... questa è la nostra storia. Noi vogliamo tornare al top e questo quarto di finale per noi è bello ma noi vogliamo continuare ad andare avanti nella coppe anche nei prossimi anni.

