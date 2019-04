AJAX JUVENTUS PIRLO CHIELLINI RONALDO/ Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Andrea Pirlo, ex calciatore della Juventus, ha presentato il match dei bianconeri con l'Ajax: "L'assenza di Chiellini peserà di più del recupero di Cristiano Ronaldo.

I padroni di casa saranno subito aggressivi, l'Ajax terrà i ritmi alti nei primi minuti, una volta contenuto quel momento da lì in poi la partita cambierà.? E' un'occasione importantissima per lui e deve essere pronto". Per le ultime notizie sulla Champions---> clicca qui!