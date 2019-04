FIORENTINA MONTELLA/ Nella conferenza stampa di presentazione, Vincenzo Montella, nuovo allenatore della Fiorentina, ha parlato del suo impatto con il gruppo: "Ho visto la squadra e domani inizieremo a lavorare. Con la giusta applicazione e convinzione potremmo rendere una stagione complicata come questa in un'annata storica". Per le ultime notizie sulla Fiorentina---> clicca qui!

Sul suo ritorno: "Quando la società si è fatta avanti non ci ho pensato un attimo, non ho parlato neanche del contratto, mi piace parlare di campo e di calcio.

Raccogliere una squadra ed un gruppo a stagione in corso è qualcosa di importante per un allenatore, farò di certo meno errori rispetto al passato".

Su Muriel e Chiesa: "Luis ha un potenziale straordinario, deve soltanto trovare più continuità nell'arco di un intero campionato. Federico è un giocatore straordinario, quello che ogni tecnico vorrebbe avere a disposizione".

Sulla Coppa Italia: "Per realizzare ciò che vogliamo realizzare in campionato bisogna far bene in campionato ed abbiamo 7 partite a disposizione per dimostrarlo".

