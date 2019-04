p>CALCIOMERCATO INTER GUIDOLIN NAPOLI/ Francesco, allenatore, intervistato ai microfoni di 'Tribalfootball.com' ha parlato del suo passato e di alcuni rifiuti eccellenti: "Ho avuto la possibilità di sedere sulla panchina del Napoli ma scelsi di dire no ad Aurelio. Ci furono dei contatti anche con Inter e Lazio ma alla fine non accettai". Per le ultime notizie sul calciomercato nerazzurro---> clicca qui!

Guidolin ha poi aggiunto: "Mi piacerebbe invece tornare in Premier, allo Swansea mi sono trovato molto bene".

