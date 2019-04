DIRETTA Ajax-Juventus, scontri tifosi-polizia: le ultime!

CHAMPIONS LEAGUE AJAX JUVENTUS TENSIONI / AGGIORNAMENTO ORE 19.55 - Ufficiale anche la formazione della Juventus: Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Massimiliano Allegri.

ORE 19-50 - Ufficializzata la formazione dell'Ajax: Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, van de Beek, de Jong; Ziyech, Tadic, Neres. All. Ten Hag

ORE 19.45 - Nuove immagini di scontri tra tifosi olandesi e polizia all'esterno dell'impianto: lancio di fumogeni e cariche per sedare i facinorosi.

ORE 19.40 - Pullman della Juve arrivato allo stadio.

Situazione tranquilla all'interno dell''Amsterdam Arena'

ORE 19.34 - Il bus juventino è partito in direzione stadio, che dovrebbe raggiungere nel giro di pochi minuti.

ORE 19.32 - Arrivato allo stadio il pullman dell'Ajax. La situazione all'esterno dell'impianto è tornata più serena.

Tensione in Olanda prima di Ajax-Juventus, match valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Come riportato dal Ministro degli Interni italiano Salvini, la polizia avrebbe fermato 120 tifosi bianconeri in città perché in possesso di oggetti pericolosi: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. Nel settore dello stadio destinato ai sostenitori dell'Ajax, invece, si sarebbero verificate alcune cariche per sedare i più focosi, che cercavano un contatto con la polizia. Buona parte della fazione bianconera, quando mancano circa due ore all'evento, non ha ancora fatto accesso nell'impianto. Resta quindi in allerta il sistema di ordine pubblico. Al momento, però, non si registra alcuno scontro tra le due tifoserie.

