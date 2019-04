CALCIOMERCATO INTER VALENCIA / Il futuro di Antonio Valencia non sarà certamente al Manchester United. Il giocatore dell'Ecuador lascerà i 'Red Devils' dopo dieci stagioni. Su di lui ha messo gli occhi l'Inter, che sta pensando al 33enne sudamericano come possibile innesto a costo zero, ma la concorrenza non manca.

Anchepuntano a Valencia, il cui futuro potrebbe però essere oltreoceano. Per tutte le ultime notizie sul calciomercato Inter e non solo CLICCA QUI

Come infatti riporta il 'Mirror', il capitano dell'Ecuador potrebbe raggiungere la Mls. Il nome del club americano che segue il giocatore non è noto, ma secondo la stampa inglese si tratterebbe del Dc United, che appare in vantaggio rispetto alle altre squadre interessate. Sponsor dell'operazione sarebbe Wayne Rooney, che gioca proprio nel club di Washington e che riabbraccerebbe volentieri l'ex compagno di squadra.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui