CALCIOMERCATO ROMA BENEDETTO / Il futuro di Dario Benedetto potrebbe essere lontano dall'Argentina e più precisamente in Italia. Nicolas Burdisso poche settimane fa ha fatto tappa a Trigoria e la sua visita ha dato seguito a diverse voci di mercato. Calciomercato.it ha sottolineato come per l'attacco della Roma potrebbe tornare di moda il nome di Dario Benedetto.

E dall'Argentina confermano l'indiscrezione.

Come infatti riporta 'Fox Sports Argentina', la Roma sarebbe fortemente interessata al 'Pipa', che nel frattempo scenderà in campo da titolare nella sfida contro lo Jorge Wilstermann in Copa Libertadores. L'interesse giallorosso è notevole e non è escluso, sostengono in Sudamerica, che nella trattativa possa rientrare anche Diego Perotti.

