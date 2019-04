Ajax-Juventus, le probabili formazioni: Allegri ha deciso!

CHAMPIONS LEAGUE PROBABILI FORMAZIONI AJAX JUVENTUS / Sale l'adrenalina per la notte di Champions League. Stasera le stelle della Juventus brilleranno in terra olandese, dove l'Ajax proverà a spegnere il sogno europeo dei bianconeri. Alle prese con diverse assenze pesanti (vedi Chiellini ed Emre Can), Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti. In attacco spazio a Cristiano Ronaldo, che tornerà da titolare dopo aver saltato gli ultimi tre impegni stagionali. In difesa, accanto a Bonucci agirà Rugani, mentre a centrocampo sarà data fiducia al giovane Bentancur.

Champions League, le probabili formazioni di Ajax-Juventus

In attacco, quindi, l'escluso eccellente sarà di nuovo Paulo. Tra le fila olandesi, invece, da segnalare il recupero di, che dovrebbe partire dal primo minuto.

In diretta tv, la gara sarà visibile in chiaro su 'Rai 1' e a pagamento sui canali di 'Sky Sport'. Calciomercato.it, come sempre, offrirà contributi, interviste e approfondimenti pre e post partita. Queste le probabili formazioni di Ajax-Juventus:

Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico; Van de Beek, De Jong, Schone; Neres, Tadic, Ziyech. Allenatore: ten Hag.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui