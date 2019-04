ARSENAL EMERY NAPOLI / "Vogliamo vincere senza subire gol". E' il monito di Unai Emery alla vigilia della sfida con il Napoli per la partita più attesa ed interessante dei quarti di Europa League. Il tecnico dell'Arsenal ha parlato della sfida in programma domani sera. "Dobbiamo essere costanti. Il nostro equlibrio difensivo e offensivo sta migliorando, ma per il momento non è abbastanza. Domani giocheremo in casa e dobbiamo vincere. La vittoria sarà il nostro primo obiettivo, non concedere gol sarà il secondo. Sappiamo che il Napoli ha ottimi giocatori.

Nelle ultime partite hanno avuto delle difficoltà, ma domani daranno il massimo, dovremo essere competitivi per tutti i 90 minuti". Poi l'elogio ad: "Ho rispetto per tutti gli allenatori. Ancelotti è il top. La sua carriera parla da sola, ha grande esperienza in tutti i paesi. Per noi il match di domani è un grande test, uno dei grandi match che vogliamo giocare". Sulle qualità del Napoli: "Credo sia una sfida 50 e 50. Il Napoli ha una grande storia, gioca molto bene e ha disputato un girone di Champions League molto difficile. Vogliamo prepararci al meglio, lavoreremo duro per essere pronti". Su: "Non è partito titolare nelle ultime due gare per un problema fisico, ma se sta bene domani giocherà dall'inizio".