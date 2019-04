CALCIOMERCATO ROMA AJAX ONANA / Il futuro di Robin Olsen sembra sempre più lontano da Roma. Il club giallorosso valuta con attenzione la situazione del portiere svedese ed è pronto ad ascoltare eventuali offerte per il nazionale scandinavo. Ecco dunque che la società capitolina starebbe sondando il calciomercato per valutare eventuali sostituti. Alessio Cragno è il nome che più piace.

Il portiere delsta disputando un'ottima stagione in Sardegna ed è ormai da tempo presente nella rosa della nazionale italiana di Robertocome terzo portiere. Per tutte le ultime notizie sul calciomercato Roma e non solo CLICCA QUI

Oltre però a Cragno, c'è una pista estera che stuzzica e non poco l'ambiente romanista. Si tratta di André Onana. Il portiere dell'Ajax e della nazionale camerunense è seguito con grande attenzione. L'estremo difensore africano piace molto anche al Barcellona, ma strapparlo all'Ajax non sarà facile, soprattutto visto il recente rinnovo di contratto sino al giugno 2022.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui