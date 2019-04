Calciomercato Juventus, aumentano i dubbi di Varane per colpa di... Zidane!

CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE REAL MADRID ZIDANE - Continua a tenere banco in casa Real Madrid il futuro di Raphael Varane. Il difensore francese aveva fatto trapelare l'intezione di lasciare il club castigliano alla fine della stagione in corso, ma il ritorno di Zinedine Zidane potrebbe essere decisivo per il suo futuro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Accostato alla, ale al, il centrale francese, riporta 'As', starebbe pensando alla possibilità di restare ancora al Real, con il presidentepronto a blindarlo con un nuovo e ricco contratto . La decisione non sarebbe ancora stata presa, ma Zizou potrebbe far pendere la bilancia dalla parte dei castigliani. Discorso, dunque, rimandato alla fine della stagione in corso. Varane riflette...