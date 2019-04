FIORENTINA PIOLI COMUNICATO UFFICIALE ATTACCO - Volano gli stracci tra la Fiorentina e Stefano Pioli. L'ex allenatore dei viola ieri ha rassegnato le dimissioni e, successivamente, ha spiegato i motivi che hanno portato all'addio anticipato. Un comunicato, quello del 53enne tecnico, in risposta a quello emanato dalla società la sera precedente e nel quale si chiedeva "a tutti il grande rispetto per la maglia e per i traguardi che si possono ancora ottenere nel finale di stagione. L'impegno deve essere totale da parte di tutti. La società inoltre chiede al tecnico Pioli di gestire questo momento con la competenza e la serietà che ha dimostrato nella prima parte del Campionato".

Pioli ha ribattuto, tramite l'Ansa, di essere stato "costretto a dover lasciare, dimettendomi, poichè sono state messe in discussione le mie capacità professionali e soprattutto umane". CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

E pochi minuti, la Fiorentina ha attaccato duramente l'ormai ex allenatore, tramite un ulteriore comunicato apparso sul sito ufficiale del club dei Della Valle: "Riteniamo Stefano Pioli una persona perbene che si è sempre comportata, fino a ieri, correttamente nei confronti della Società. Per questo consideriamo il suo atteggiamento incomprensibile ed ingiustificabile, mettendo la Società in una situazione inaspettata e complicata da gestire. Il comunicato fatto dalla Fiorentina, e riportato da tutta la stampa, era doveroso per chiarire la posizione della Società, e per richiamare tutti al massimo impegno, senza offendere o delegittimare nessuno. Pertanto i motivi delle dimissioni di Pioli (a pochissimi giorni dalla scadenza del suo contratto) non c'entrano nulla con il comunicato fatto dalla Società, e il primo a saperlo è proprio Pioli. Ora comunque bisogna guardare avanti e concentrarsi esclusivamente sui risultati sportivi che dobbiamo e possiamo sicuramente ottenere".

