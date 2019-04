ROMA FONDO QATAR AL KHELAIFI PSG / 'L'Equipe' conferma: il fondo del Qatar, QSI, vicino al presidente del Paris Saint Germain Nasser Al-Khelaifi è interessato alla Roma. Nessuna conferma, invece, sulla presunta maxi offerta da 400 milioni di euro, smentita da Pallotta, per rilevare l'intero club.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'autorevole media francese mette comunque in evidenza il fatto che l'non consente per ragioni etiche che due squadre con una stessa proprietà giochino nella stessa competizione, che sia, un ostacolo non di poco conto ma che Al-Khelaifi potrebbe 'aggirare' non diventando in maniera diretta proprietario della Roma.