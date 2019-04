CALCIOMERCATO SERIE A NKUNKU PSG RABIOT SCADENZA CONTRATTO JUVE INTER MILAN - Adrien Rabiot si appresta a lasciare il Paris Saint-Germain, non senza polemiche. Il centrocampista non ha raggiunto l'accordo col club francese per il rinnovo del contratto e lascerà Parigi a parametro zero alla fine della stagione in corso. E in casa Psg, si prospetta un caso simile. Il giocatore in questione è Christopher Nkunku, 21enne mediano cresciuto nel vivaio dei parigini. Come riportato da 'Sport', il calciatore non sembra avere intenzione di prolungare il contratto col suo attuale club, in scadenza nel 2020. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

E, proprio per evitare il ripetersi della situazione Rabiot, la società del presidentepotrebbe trovarsi costretta a cedere il calciatore nella prossima sessione di calciomercato . Ventisei le presenze stagionali del centrocampista originario del Congo, condite da 4 gol: un giocatore interessante anche per i club della. Un profilo che potrebbe fare al caso del, che può contare sugli ottimi rapporti dicol Psg, e dell'che cercano rinforzi in quel reparto. Ma anche laè da sempre attenta ai giovani prospetti del calcio internazionale. Attenzione anche alle piste estere, che portano a. Di certo, dunque, le offerte per Nkunku non mancheranno, nel caso in cui non si dovesse davvero trovare l'accordo per il rinnovo di contratto col Paris Saint-Germain.