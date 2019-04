Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CHAMPIONS AJAX JUVE SZCZESNY / "Sarà una partita difficile perché l'gioca un calcio offensivo, ha una squadra giovane e ha entusiasmo".'avvisa' lache stasera ad Amsterdam affronterà i 'Lancieri' dinell'andata dei quarti di: "A Madrid hanno compiuto una vera e propria impresa, sicuramente ci attende una gara completamente diversa da quella disputata con l'- ha aggiunto il portiere bianconero al magazine della Champions, come riportato da 'Sky Sport' -pericolo numero uno? L'ho già affrontato quando ero all'Arsenal e mi ha fatto gol con il Southamtpon, anche se grazie a un mio errore. E' migliorato molto, di sicuro è un giocatore pericoloso". Per il polacco la sfida nella sfida sarà con il collega, tra i migliori talenti in circolazione nel suo ruolo: "Lo interpreta in chiave moderna, è bravo coi piedi e aiuta tutta la squadra con la sua personalità. Tra me e lui sarà davvero una bella sfida".