CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA UNITED REAL MADRID - Si preannuncia un'estate molta calda per Paul Pogba. Secondo 'Le Parisien', il centrocampista avrebbe comunicato al Manchester United l'intenzione di essere ceduto alla fine della stagione in corso.

Alla base di questa decisione, ci sarebbe la volontà di confrontarsi con palcoscenici di livello più alto e competere per la conquista della prossima. E anche il rapporto col manager dei 'Red Devils', Ole Gunnar, non sarebbe ottimo. Accostato anche alla, si tratterebbe di un ritorno, il francese avrebbe anche espresso apprezzamento per un eventuale trasferimento al, dove troverebbe una leggenda ad allenarlo, il connazionale Zinedine, presenza che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di Pogba.