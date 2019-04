Calciomercato Juventus, colpo Brandt: Paratici paga la clausola

CALCIOMERCATO JUVENTUS BRANDT - La Juventus si proietta nel futuro ed è pronta a mettere a segno un grande colpo. Si tratta di Julian Brandt, trequartista della Nazionale tedesca classe 1996, che milita attualmente nel Bayer Leverkusen.

Stando a quanto si legge sulla 'Bild', il direttore sportivo bianconero Fabioavrebbe già preso contatti con il padre e agente del fantasista tedesco, offrendogli un contratto molto ricco. L'ex Wolfsburg vuole giocare inla prossima stagione, cosa molto difficile con le 'Aspirine' che in questo momento occupano il nono posto ine sono fuori anche dalla zona Europa League. Per il cartellino, peraltro, la Juve non dovrà nemmeno trattare visto che Brandt ha una clausola di rescissione fissata ad appena 25 milioni di euro.