Calciomercato, Mourinho apre alla Bundesliga

CALCIOMERCATO MOURINHO / Si fa sempre più forte la nostalgia del campo per José Mourinho che è in cerca di una nuova panchina da cui ripartire. Sfumata l'ipotesi Real, per lo 'Special One' proseguono le voci sul possibile ritorno all'Inter ma spuntano anche altre ipotesi come la Ligue 1 e, infine, la Bundesliga.

Proprio del campionato tedesco ha parlato lo stesso manager portoghese in un'intervista al tedesco 'Bild': "La Bundesliga per me è una competizione entusiasmante, soprattutto nella parte centralde della classifica dove ci sono squadre in costante miglioramento che stanno creando una competizione molto bella in generale. Poi gli stadi pieni, buona organizzazione, buoni approcci tattici. La Bundesliga è davvero interessante".

Inevitabilmente parte quindi l'accostamento al BayernMonaco, ma Mourinho precisa: "Certo, il Bayern è un grandissimo club, ma rispetto Kovac e vi dico onestamente che spero continui a lavorare al Bayern perché ha fatto molto per arrivare qui".

