CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN - "Alla Juventus sono felice e posso immaginare di restare qui per diversi anni, ma nel calcio non si sa mai, non puoi mai dire di stare in un club fino al termine della carriera. A volte non dipende neanche da te...". Pensieri e parole di Emre Can. In una intervista rilasciata a Dazn, il centrocampista bianconero è rimasto vago sul suo futuro e si è concentrato soprattutto sugli obiettivi del presente: "Vogliamo vincere lo Scudetto e la ChampionsLeague, in particolare la voglia di alzare quella coppa è tantissima nel club e nell'intera città.

Certo ci sono concorrenti forti, ma faremo di tutto per vincerla".

Emre Can ha parlato anche del grande acquisto della scorsa estate, Cristiano Ronaldo: "L'effetto CR7 è enorme, sulla città, sul club e sul campionato, tutti parlano di lui. Ma tutti parlano del grande giocatore, per me conta la persona prima di tutto e lui è molto amichevole, un ragazzo con i piedi per terra. Allegri? E' un maestro di tattica: ci dispone in modo diverso prima di ogni partita, prova sempre nuove soluzioni, per lui ogni piccolo dettaglio è importante. Come persona poi è molto divertente: da fuori non sembra, ma scherza e ride molto con noi, anche se onestamente lo capisco poco - dice ridendo Emre Can in esclusiva a Dazn - Lui è toscano e parla un dialetto molto difficile da capire, si mangia un sacco di parole...".

