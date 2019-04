CALCIOMERCATO INTER LUKAKU ICARDI / Tiene sempre banco il futuro di Mauro Icardi all'Inter, con il bomber argentino che potrebbe lasciare il club nerazzurro a fine stagione. La dirigenza di Corso Vittorio Emanuele non vuole farsi trovare impreparata e sonda varie alternative alla possibile partenza del numero nove.

Tra queste figura anche Romelu Lukaku, nei radar pure della Juventus e che non sta trovando lo spazio desideratp al Manchester United sotto la guida Solskjaer. E proprio con gli inglesi potrebbe profilarsi uno scambio di centravanti come riporta 'Sport Mediaset'. Icardi sarebbe infatti nel mirino dei 'Red Devils', che per battere la concorrenza di Atletico e Real Madrid sarebbero disposti a mettere sul piatto il cartellino del nazionale belga per arrivare all'ex capitano interista.

