WEST HAM REAL FELIPE ANDERSON / Felipe Anderson non sta deludendo le attese nella sua avventura al West Ham.

L'ex- l'acquisto più caro nella storia del club londinese (40 milioni di euro versati nelle casse dei biancocelesti lo scorso luglio, ndr) - sta disputando un'ottima stagione con la maglia degli 'Hammers', dove in 37 partite complessive ha realizzato 9 reti con anche 4 assist messi a referto.

Sul fantasista brasiliano si sarebbero posati anche gli occhi del Real Madrid, che lo avrebbe individuato come 'piano B' nel caso in cui sfumasse il colpo Hazard. Stando a 'Sky Sports UK' il West Ham non avrebbe però intenzione di privarsi la prossima estate del giocatore, con l'obiettivo di tenerlo a Londra almeno per un altro anno. Sotto contratto fino al 2022, Felipe Anderson sarebbe valutato oltre 80 milioni di euro dagli 'Hammers'.

