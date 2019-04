Calciomercato Fiorentina, ecco Montella: le prime parole

CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA / Vincenzo Montella e la Fiorentina, quattro anni dopo ci risiamo. Dopo le dimissioni del tecnico Stefano Pioli, la società viola riparte dall'allenatore campano libero dopo l'ultima avventura al Siviglia.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Questa mattina è arrivato in città dove è stato accolto da diversi cronisti ai quali ha rilasciato poche dichiarazioni: "Se sono contento di essere tornato? Altrimenti non sarei qui. Io comunque a Firenze ci sono sempre venuto molto volentieri, anche per altri motivi - dice sorridendo -. La trattativa? Ne parliamo dopo". Attesa per oggi la firma sul contratto fino al 2020 ed il primo allenamento con la squadra.