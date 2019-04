AJAX JUVE PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA TV CALCIOMERCATO / Mancano ormai poche ore all'attesissima Ajax-Juventus, gara d'andata dei quarti di Champions League di scena alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam. I 'Lancieri' giungono a questo incontro dopo aver eliminato a sorpresa ma con grande merito i tre volte (consecutive) campioni del Real Madrid, mentre i bianconeri hanno conquistato il pass buttando fuori l'Atletico Madrid: dopo lo 0-2 patito al 'Wanda Metropolitano', dove il 1° giugno si disputerà la finale, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno sconfitto i 'Colchoneros' per 3-0 all'Allianz Stadium' di Torino. Manco a dirlo, il protagonista della remuntada e di una serata a dir poco magica è stato Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Calciomercato.it vi propone un approfondimento di Ajax-Juventus tra probabili formazioni, incroci di calciomercato e guida per la diretta tv e streaming del match.

Verso Ajax-Juve, Allegri 'avvisa' i suoi: un solo dubbio di formazione. Undici tipo per i 'Lancieri'

Nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico della JuventusAllegri ha confermato il ritorno di Cristiano Ronaldo dal primo minuto e messo in guardia la sua squadra dall'alta pericolosità della formazione allenata da ten Hag, prima in Eredivisie: "Gioca in maniera diversa rispetto all'Atletico, sono molto aggressivi. Servirà una partita fisica e poi far gol all'andata. Non dobbiamo speculare. [...] Bisognerà correre molto verso la porta, sarà necessaria una bellissima prestazione". Per quanto riguarda la formazione, si va verso un 4-3-3. Emergenza in difesa, con Rugani chiamato a un durissimo compito, non far rimpiangere capitan Chiellini, nemmeno convocato al pari di Emre Can.

Sulla linea a quattro di difesa tornerà Joao, mentre l'unico dubbio è a centrocampo tra(favorito) e l'uruguaiano Bentancur.

Ten Hag ha invece fatto un po' lo spavaldo alla vigilia: "Possiamo arrivare in alto, i bianconeri sono un altro grande ostacolo dopo il Real ma abbiamo le nostre possibilità - le dichiarazioni del tecnico olandese per nulla impaurito dalla presenza di CR7, ovviamente il più atteso della serata - Vogliamo giocare contro i migliori, siamo contenti di avere di fronte uno come lui". Per l'Ajax formazione tipo, al netto dell'assenza causa squalifica di Mazraoui. Arbitro dell'incontro sarà lo spagnolo Del Cerro, che con le italiane vanta un solo precedente.

PROBABILI FORMAZIONI

Ajax (4-2-1-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, de Jong; van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres. All.: Ten Hag.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri

Arbitro: Del Cerro (SPA)



Da Ziyech a Dybala e de Ligt: Ajax-Juve 'vetrina' di calciomercato. Sugli spalti anche l'Inter

Ajax-Juventus sarà senza dubbio una importante vetrina di calciomercato. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, alla 'Johan Cruijff Arena' ci saranno infatti emissari e osservatori di molti club europei. Dal Borussia Dortmund a Chelsea e Liverpool, passando per il Lipsia fino all'Inter. I nerazzurri guarderanno con molta attenzione i talenti della squadra olandese, dal laterale argentino Tagliafico ai trequartisti van de Beek e Neres. Occhio poi a Tadic e Hakim Ziyech, a un passo dalla Roma all'inizio della passata estate. La 'missione' ad Amsterdam dell'Inter potrebbe avere come obiettivo anche i due juventini Douglas Costa e Dybala, attesi a gara in corso. La partita con l'Ajax rappresenta infine una 'vetrina' per la stessa Juve, considerato che a guidare la difesa olandese sarà quel de Ligt che è il primo grande obiettivo per il reparto arretrato. Un obiettivo complicato da raggiungere nonostante il legame con l'agente Raiola, dato che sul 19enne è molto forte, per non dire avanti il Barcellona, il quale dal club di Amsterdam ha già preso per il prossimo anno - per una cifra vicina ai 90 milioni - il compagno Frenkie de Jong.

DIRETTA TV

Il match Ajax-Juventus verrà trasmesso in diretta su 'Sky Sport 1' e in chiaro su 'Rai 1', oltre che sulle piattaforme streaming SkyGo e RaiPlay. Inoltre potrà essere seguito in diretta testuale sul nostro sito Calciomercato.it e le nostre App.

