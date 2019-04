ARSENAL NAPOLI RAMSEY EMERY / Due dubbi di formazione per Unai Emery in vista del match d'andata di Europa League contro il Napoli. Il manager dell'Arsenal è alle prese con gli infortuni di Koscielny e Xhaka, ancora ai box dopo i problemi accusati nelle settimane precedenti.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Li volevo utilizzare nell'ultimo match contro l'Everton, ma non è stato possibile - sottolinea l'allenatore spagnolo come riporta il 'Daily Mirror' - Però voglio essere fiducioso per giovedì, vedremo se ci saranno miglioramenti nelle prossime ore". Emery spera di avere nelle migliori condizioni anche, con il futuro juventino partito dalla panchina con l'Everton perché non al top della forma fisica.