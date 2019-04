Calciomercato Juventus, pressing sul Pogba olandese

CALCIOMERCATO JUVENTUS GRAVENBERCH / L'asse con Mino Raiola e l'Ajax è rovente per la Juventus che lavora sempre su Matthijs deLigt per cercare di battere la concorrenza del Barcellona, ma non è l'unico nome sul tavolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I bianconeri, scrive 'Tuttosport', sono in pressing costante infatti anche per Ryan, centrocampista classe 2002 da tutti considerato il 'Pogba olandese'. Contratto in scadenza nel 2020, ad oggi si parla di richieste da almeno 5-7 milioni di euro con i 'Lancieri' che però stanno respingendo gli assalti e puntano a far lievitare la valutazione. La Juventus non molla e continua a monitorare la situazione.