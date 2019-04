AJAX JUVENTUS PROBABILI FORMAIZONI RONALDO / C'è Cristiano Ronaldo, non invece Giorgio Chiellini nell'undici della Juventus che questa sera ad Amsterdam affronterà l'Ajax nell'andata dei quarti di Champions League. Al posto del capitano chance dal 1' per Rugani, mentre in mediana è ballottaggio tra Khedira e Bentancur (con il tedesco leggermente favorito) per supplire all'assenza dell'infortunato Emre Can.

Sulla linea a quattro difensiva torneràdal 1', mentre nel tridente offensivo Bernardeschi verrà preferito ainsieme a Mandzukic e Ronaldo.

Nessuna sorpresa invece nello scacchiere dei 'Lancieri', con Ten Hag che si affiderà al temibile tridente Ziyech-Tadic-Neres. In difesa, sulla fascia destra, spazio a Veltman per lo squalificato Mazraoui. Il match della 'Cruijff Arena' Ajax-Juventus sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 e in chiaro su Rai1, oltre alle piattaforme streaming SkyGo e RaiPlay.

Ajax-Juventus, le probabili formazioni

Ajax (4-2-1-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone, de Jong; van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres. All.: Ten Hag.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri

