Calciomercato, futuro in bilico al Psg: Buffon finisce sotto accusa

CALCIOMERCATO PSG BUFFON / Fondamentale nello spogliatoio, ma in campo? A 41 anni compiuti e con la stagione ormai giunta alle battute finali, per Gianluigi Buffon ed il Paris Saint-Germain è tempo di valutazioni e bilanci, visto che a giugno scadrà il contratto nel quale una clausola permette al giocatore o al club di estendere unilateralmente l'accordo per un anno. L'alternanza con il 26enne Areola è stata fin qui mantenuta, ma nella seconda parte di stagione Buffon si è reso protagonista di alcune incertezze ed in Francia finisce sotto accusa.

In particolare è il transalpino 'Le Parisien' a riportare alcuni dei passaggi a vuoto di queste ultime settimane, dalle gare con il Manchester United in Champions al Montpellier per finire con lo Strasburgo: 7 gol subito nelle ultime 8 gare con Gigi in porta e qualche errore, come sottolineato anche dall'ex preparatore dei portieri del Psg, Gilles Bourges. "C'è meno determinazione e meno fiducia - dice Bourges -. Questo si traduce in qualche errore tecnico o nelle scelte. L'esperienza in questi casi aiuta, ma non basta".

Quindi lo stesso Bourges 'detta le condizioni' per il rinnovo di Buffon: "Sarebbe buona cosa che rimanesse ma rivedendo le regole del gioco riguardo l'alternanza con Areola che ora deve diventare il vero numero 1".

