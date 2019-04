CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER OBLAK / Porte chiuse per Juventus e Inter. Jan Oblak è destinato a restare all'Atletico Madrid ancora per molto tempo.

Tutte le ultime news di calciomercato: Clicca Qui ! Accostato nei mesi scorsi anche alle due italiane oltre alle big di Premier League, il portiere sloveno verrà blindato dal club madrileno come scrive il 'Daily Mail'. Per il 26enne estremo difensore sarebbe pronto un rinnovo fino al 2025, con una clausola rescissoria didi euro.