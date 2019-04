Real Madrid, ecco cosa manca per il colpo Hazard

REAL MADRID HAZARD / Tutti gli indizi ormai sembrano condurre ad un accordo che va solo formalizzato. Eden Hazard, salvo colpi di scena, a fine stagione saluterà il Chelsea per volare al Real Madrid.

Oggi il quotidiano spagnolo 'As' fa il punto sulla trattativa spiegando che nelle ultime ore si continuano a registrare passi in avanti, tanto che tre delle parti in causa su quattro avrebbero già detto 'sì': l'allenatore Zidane che lo vuole ad ogni costo, il Real Madrid e il calciatore. Cosa manca quindi? La stretta di mano col Chelsea, che si è rassegnato alla partenza del belga ma resiste e continua a chiedere circa 116 milioni di euro per lasciarlo partire. Il Real, da parte sua, lo valuta 80-90 milioni visto che ha il contratto in scadenza nel 2020. Tutto fa pensare, comunque, che in tempi brevi si possa raggiungere un'intesa a metà strada.