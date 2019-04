CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO SENSI / Porte girevoli nel reparto mediano del Milan. La dirigenza rossonera s'interroga sulle mosse a centrocampo per la prossima estate, con l'obiettivo primario che gira intorno alla conferma di Bakayoko.

Leonardo punta al riscatto dal Chelsea del francese, fissato a 35 milioni di euro: operazione legata alla qualificazione alla prossima Champions League, ma anche alle possibili uscite di

In entrata sul taccuino della dirigenza milanista resterebbero invece Sensi e Diawara. Tutte le ultime news di calciomercato: Clicca Qui! Il talento del Sassuolo e della Nazionale - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - sarebbe sempre il nome più gettonato per la mediana, con il 21enne del Napoli prima alternativa per Leonardo.

