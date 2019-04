Calciomercato Inter, la lista per il dopo-Perisic: chi sale e chi scende

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / In attesa di capire cosa succederà con l'allenatore e Mauro Icardi, chi ha già preparato le valigie in casa Inter è Ivan Perisic. Ad un passo dall'addio a gennaio, il croato spinge sempre per la Premier League e i dirigenti nerazzurri si cautelano lavorando all'erede.

Tre i nomi dai quali secondo 'Tuttosport' dovrebbe uscire il rinforzo giusto:. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI

Il brasiliano soffiato un anno fa dal Barcellona sarebbe l'obiettivo numero uno. In blaugrana non sta brillando ed il contratto fino al 2023 apre a scenari interessanti, come la possibile cessione in prestito con diritto di riscatto a cifre simili a quelle sborsate per acquistarlo dal Bordeaux, in modo da non mettere a bilancio una minusvalenza. I contatti sono già stati avviati, così come con gli entourage degli altri due giocatori di Psv e Udinese che restano comunque candidati credibili, anche se al momento almeno apparentemente più dietro.

