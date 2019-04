CALCIOMERCATO JUVENTUS ALDERWEIRELD / Toby Alderweireld si è distinto come uno dei migliori in campo ieri sera nel derby tutto inglese dei quarti di Champions League tra Tottenham e Manchester City. Il 30enne difensore belga è anche un uomo mercato per la prossima estate, con il Manchester United che resterebbe una delle pretendenti più accreditate per rilevare il suo cartellino.

Stando al 'Sun' il tecnico dei 'Red Devils' Solskjaer avrebbe messo in cima alla lista della spesa il centrale del Tottenham per rinforzare la prossima stagione il proprio pacchetto difensivo, intensificando i contatti con la dirigenza degli 'Spurs'. Lo United sarebbe anche disposto a versare nelle casse dei londinesi i quasi 30 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore, che scatterebbe in estate dopo il prolungamento di un anno fino al giugno 2020. Su Alderweireld in tempi non sospetti avrebbe messo gli occhi anche la Juventus, a caccia di un difensore di spessore internazionale per la prossima finestra di mercato.

