Calciomercato Juventus e Inter, il papà-agente di Mata fa sognare

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER / Tra i nomi pesanti che tra due mesi potranno liberarsi a parametro zero dal ManchesterUnited spicca quello di Juan Mata, trequartista classe '88 arrivato dal Chelsea nel 2014. In scadenza di contratto, lo spagnolo non ha ancora preso una decisione sul suo futuro e ha ricevuto molte proposte ed interessamenti, tra cui quelli delle big italiane come Juventus e Inter che stanno monitorando l'evolversi della situazione.

Ed a far sperare ci pensa il papà-agente del calciatore, Juan Manuel Mata, che intervistato da 'El Larguero' sulla spagnola 'Cadena Ser' ha raccontato: "Il Manchester United ci ha offerto il rinnovo. Stiamo bene qui, però ci sono proposte da squadre che giocano la Champions League. Ritorno in Spagna? Perché no, però oggi non è il giorno di parlarne. E non abbiamo ancora deciso - spiega il papà-agente di Mata che poi aggiunge -. Al Manchester City? Non sarebbe l'opzione ideale. Ci sono due opzioni che non vanno bene: Liverpool e Manchester City. Bisogna rispettare la tifoseria dello United". Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI