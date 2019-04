CALCIOMERCATO JUVENTUS VAN DER SAAR DE LIGT / Juventus in campo questa sera alla 'Cruijff Arena' nel match d'andata dei quarti di Champions League contro l'Ajax. Occhi sui campioni di Allegri ma anche sui gioielli dei 'Lancieri', con de Ligt in particolare che rimane nei pensieri del club campione d'Italia.

Edwin van der Sar si sofferma sul futuro del giovane difensore olandese: "Se andrà alla Juve o al Barcellona? Sappiamo che i giocatori ad un certo punto accumulano abbastanza esperienza e vogliono una sfida più grande. Matthijs è stato straordinario per l'Ajax, il più giovane capitano e il più giovane a giocare una finale europea per noi - dichiara l'ex portiere, adesso Ad dell'Ajax, a 'La Gazzetta dello Sport' - So che le grandi sono dietro di lui, è ovvio. Prezzo? Dovete chiederlo ad Overmars ma non finanziariamente siamo stabili, non abbiamo bisogno di vendere".

