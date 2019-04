Calciomercato Milan, blitz di Leonardo: le cifre dell'affare Everton

CALCIOMERCATO MILAN EVERTON / Il calciomercato Milan vuole mettere le ali e pare volerlo fare sempre più in salsa brasiliana. C'è l'innesto di un forte esterno offensivo, infatti, in cima alla lista degli obiettivi per la prossima estate che Indipendentemente dalla qualificazione alla Champions League cercheranno di rinforzare la squadra.

Calciomercato Milan, Leonardo in Brasile per Everton?

E gli occhi del club, dopo il positivo affare Paqueta, tornano con insistenza a guardare in Brasile dove brilla. Per le ultime news di calciomercato del Milan CLICCA QUI

Come riferisce il 'Corriere dello Sport' se n'è parlato anche ieri a Milanello nel vertice andato in scena tra allenatore e dirigenza. 23 anni, di proprietà del Gremio, viene valutato circa 50 milioni di euro a fronte di una clausola da 80, ma i dirigenti milanisti ed in particolare il Dt Leonardo contano di poter abbassare tale cifra provando a chiudere attorno ai 35 milioni di euro. I contatti tra le parti vanno avanti e nelle prossime settimane Leonardo potrebbe viaggiare in Brasile per un contatto diretto col Gremio. Intanto su Everton Soares però restano vigili anche Roma, Manchester United, City e altri grandi club. Anche per questo i rossoneri non perdono di vista Saint-Maximin del Nizza e Deulofeu del Watford.

