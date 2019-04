CALCIOMERCATO INTER GUNDOGAN PELLEGRINI / In casa Inter c'è grande attesa per il rientro del presidente Steven Zhang e, di conseguenza, l'incontro con il Ds Piero Ausilio e l'Ad Beppe Marotta nel quale verranno fissati budget e paletti del prossimo calciomercato Inter, finalmente fuori dalla morsa del settlement agreement. Parallelamente alle valutazioni sull'allenatore, cerchiato in rosso nella lista della spesa c'è soprattutto l'acquisto di un grande centrocampista di spessore internazionale chiamato ad aumentare il livello di tutta la squadra ed a trascinare i suoi nuovi compagni. Obiettivo non semplice, per il quale comunque la dirigenza è entrata nell'ordine di idee di mettere sul piatto una cifra molto sostanziosa anche in termini di ingaggio in quanto ritenuto un rinforzo fondamentale per fare il salto di qualità. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui!

Calciomercato Inter, c'è Gundogan. Poi Pellegrini?

Il nome caldo rimane quello di Ivan Rakitic sul quale però arrivano notizie contrastanti e, soprattutto, la volontà forte del tecnico Valverde di trattenerlo a Barcellona. E anche se il rinnovo non è all'orizzonte e gli arrivi di deJong e Rabiot fanno pensare ad una rivoluzione, il contratto del croato in scadenza nel 2021 fa comunque ben sperare l'allenatore blaugrana.

Ecco perché, com'è normale che sia, i dirigenti dell'Inter stanno sondando anche altri profili e la missione inglese del Ds Ausilio (stasera assisterà alla gara tra United e Barcellona) riporta a galla anche vecchi pallini mai del tutto spariti dai radar. In particolare, scrive 'Tuttosport', il tedesco Ilkayper il quale un anno fa andò a vuoto il tentativo interista a causa delle cifre elevatissime dell'affare. Ora gli scenari sono cambiati con l'ex Borussia Dortmund in scadenza di contratto col Manchester City nel 2020 e dunque possibile partente in estate a cifre ritoccate verso il basso per evitare addii a zero tra pochi mesi. L'ingaggio percepito dal 28enne centrocampista è piuttosto alto, si parla di oltre 8 milioni di euro a stagione, ma può rientrare nei parametri della nuova linea dell'Inter che per garantirsi giocatori di questo livello è pronta a sborsare cifre importanti come dimostrano i 6,5 milioni all'anno garantiti al 33enne

Oltre al big, aggiunge il quotidiano torinese, si punterà un altro centrocampista di valore e possibilmente italiano con l'identikit del colpo perfetto che conduce a Lorenzo Pellegrini della Roma, rilevabile attraverso una clausola da 30 milioni di euro pagabile in due anni. Pallino di Marotta (e di Conte), è però una pedina fondamentale della Roma che come raccontato da Calciomercato.it vorrebbe blindare Pellegrini e Zaniolo per farne i perni del prossimo futuro.

