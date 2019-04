CALCIOMERCATO PREMIER CARROLL MLS / Futuro lontano dalla PremierLeague per Andy Carroll.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'attaccante del- come riporta The Times - potrebbe volare in America per giocare nel massimo campionato. Laè dunque più che un'idea per il centravanti