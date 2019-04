Tottenham-Manchester City, Guardiola 'svela' il motivo del KO

TOTTENHAM MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Pep Guardiola predica calma dopo la sconfitta del suo Manchester City nel match di Champions League contro il Tottenham: "Così è il calcio, così è la Champions.

Nessuno si aspettava sarebbe stato facile, dovremo dimostrare di essere superiori al ritorno - spiega a fine gara ai microfoni di 'Sky Sport' - Gol di? Purtroppo non era fuorigioco, ha fatto un'ottima azione. Noi abbiamo controllato bene la partita, loro non hanno creato tante occasioni: eravamo in controllo ma non abbiamo fatto gol. Buona prestazione da parte nostra, vedremo come andrà al ritorno. Rigore sbaglaito? Inutile recriminare".