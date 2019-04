Milan-Lazio, Acerbi vs Bakayoko: si infiamma la sfida sui social!

MILAN LAZIO ACERBI BAKAYOKO / E' già cominciato Milan-Lazio. Il match che potrebbe essere decisivo per la corsa ChampionsLeague si infiamma grazie agli interventi social di Bakayoko e Acerbi.

Il centrocampista dei rossoneri ha commentato delle dichiarazioni del centrale che aveva ammesso "Milan? Nei singoli non c'è paragone...". L'ex Chelsea non ha perso tempo, lanciando la sfida al bianconceleste: "Acerbi ci vediamo sabato!" si legge sul profilo Twitter di Bakayoko. Acerbi ha così fatto un passo indietro: "Non mi interessano le parole, non volevo mancare di rispetto a nessuno!"