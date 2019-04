CALCIOMERCATO FUTURO BUFFON PSG / Futuro tutto da scrivere per Gianluigi Buffon. Il numero uno italiano sembra disposto a continuare a giocare ma potrebbe farlo lontano dal Psg. Dalla Spagna confermano i dubbi del club francese: secondo As non arrivano segnali che spingono a pensare che Buffon continui la sua avventura in Francia.

Al Psg è stato accostato con insistenza negli ultimi giorni il nome di De Gea: un interesse che di fatto allontana Buffon dalla Francia.